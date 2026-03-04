Colegiul Medicilor cere programe pentru combaterea obezității

Obezitatea este o problemă a populației din România, iar pe această cale Colegiul Medicilor din România solicită implementarea unor programe de prevenție a acestei afecțiuni.

„Obezitatea reprezintă într-adevăr o problemă reală de sănătate publică, este o boală și trebuie manageriată ca atare. Datele privind prevalența obezității au crescut îngrijorător în ultimii ani și vorbim inclusiv în condițiile țării noastre de o prevalență a obezității la vârsta adultă de aproximativ 40%, iar la suprapondere și obezitate în populația adultă a României ponderea este de aproximativ 70%” susține dr. Cătălina Poiană, președintele CMR, potrivit Agepres.

În privința datelor referitoare la copii, cifrele arată că incidența în România depășește media mondială.

„Aceste cifre ne îngrijorează, dar cel mai mult ne îngrijorează cifrele de creștere a prevalenței obezității la copii. Este motivul pentru care Atlasul mondial de obezitate din acest an (…) este focusat pe obezitatea în copilărie și acest lucru este datorită faptului că prevalența obezității în copilărie are un ritm de creștere mult mai alarmant chiar decât cea a obezității la adult. Noul atlas demonstrează faptul că obezitatea a crescut la copil ca prevalență undeva de la 4% în anul 1975 la 20% în anul 2022. În ceea ce privește obezitatea la copil în România, cifrele se situează aproape peste media de la nivel mondial având la ora actuală copii de vârstă între 5 și 9 ani cu suprapondere și obezitate peste 300.000 și peste 460.000 de copii de vârstă între 10 și 19 ani cu suprapondere și obezitate, procente care se așteaptă a fi în creștere și în anii care urmează” mai spune dr. Cătălina Poiană.