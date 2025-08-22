Colegiul Medicilor din România analizează reforma în sănătate propusă de ministrul Alexandru Rogobete

Proiectul de Ordonanță de urgență realizat de Ministerul Sănătății și care se vrea a fi o reformă în domeniul sănătății va fi supus analizei și de către Colegiul Medicilor din România.

Reprezentanții Colegiului Medicilor din Români au inițiat o serie de discuții cu Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru a clarifica mai multe aspecte ce au stat la fundamentarea acestui proiect de OUG.

„În cursul zilei de astăzi, Colegiul Medicilor din România va transmite puncte de vedere detaliate și argumentate, vizând aspectele esențiale ale proiectului,” au anunțat reprezentanții CMR. Colegiul Medicilor din România va susține prevederi care vor viza dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor destinate pacienților, profesiei medicale, inclusiv prevederi care vizează respectarea legislației. Colegiul Medicilor din România reafirmă angajamentul său de a susține un cadru legislativ coerent și corect fundamentat” potrivit CMR.