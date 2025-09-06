Colegiul Medicilor din România despre conferința controversată de la Brașov: „O manifestare pseudo-ştiinţifică”

Lumea medicală din România reacționează dur după ce la Brașov, mai mulți medici au participat la o conferință despre COVID-19 și vaccinarea COVID-19, promovând idei conspiraționiste și informații false despre efectele vaccinului anti-COVID-19. După reacția ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, o reacție în legătură cu acest subiect au avut și reprezentanții Colegiului Medicilor Din România.

„Aflăm cu îngrijorare că astăzi are loc la Braşov o aşa zisă conferinţă, în fapt o manifestare “pseudo-ştiinţifică”, în raport cu tot ce inseamna sănătatea publică, sistemul de sănătate şi cu ceea ce trebuie să reprezinte profesia medicală. Parcurgând titlurile sesiunilor din această manifestare considerăm că acestea nu au legătură nici cu medicina, nici cu ştiinţa (…)Considerăm că atât participanţii cât şi lectorii unei asemenea manifestări publice trebuie să ştie că noţiunile dezbătute intră în contradicţie flagrantă cu toate descoperirile stiintifice, bazate pe dovezi, ale medicinei moderne, fapt care ar putea constitui un fals stiintific si medical” susțin reprezentanții Colegiului Medicilor din România.