Colegiul Medicilor din România taxează pseudoștiința

Senatul a inițiat un proiect de lege potrivit căruia medicii care răspândesc informații false își vor pierde dreptul de a mai profesa. În același timp, Colegiul Medicilor din România a adoptat un Cod Deontologic prin care medicilor li se interzice promovarea pseudoștiinței.

Proiectul inițiat de Senat vine după numeroase controverse legate de medicii care au promovat în spațiul public idei împotriva vaccinurilor. Iar consecința acestor campanii arată că România are cele mai mici rate de vaccinare din lume.

De asemenea, tot din cauza curentului anti-vax din România, promovat și de medici, românii consideră că serurile le vor face rău.

„Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMR, pentru răspândirea în spaţiul public, prin orice mijloace, a unor informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi intemaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale CMR ” susțin senatorii în proiectul lor.

În paralel, Colegiul Medicilor din România a adoptat un nou Cod Deontologic prin care interzice pseudoștiința. Acest document va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.