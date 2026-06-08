Competiția Națională de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat, desfășurată la Vâlcea

Județul Vâlcea este anul acesta gazda competiției naționale de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat. Evenimentul este organizat de Inspectoratul General pentru Situații de urgență.

„În perioada 08 -11 iunie 2026, se desfășoară Competiția Națională de Descarcerare și de Acordare a Primului Ajutor Calificat. Acest eveniment reunește cele mai bine pregătite echipaje de salvatori din țară, oferindu-le oportunitatea de a-și demonstra și perfecționa abilitățile de intervenție în situații de urgență”, susțin organizatorii.

La ediția din acest an, participă echipe reprezentative din 15 inspectorate pentru situații de urgență (Alba, Brașov, Bistrița-Năsăud, București-Ilfov, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Iași, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Neamț și Vâlcea), alături de echipe din cadrul Facultății de Pompieri și Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.

De asemenea, la această competiție va participa și o echipă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI din Republica Moldova.

„Competiția reprezintă o oportunitate valoroasă pentru evaluarea, perfecționarea și schimbul de experiență între salvatori, contribuind la dezvoltarea continuă a tehnicilor și procedurilor de intervenție” potrivit IGSU.