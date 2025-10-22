Concluzii după verificarea spitalului privat din Constanța: „Funcționează într-un spațiu autorizat ca hotel”

Astăzi a fost făcut public raportul privind verificările efectuate la spitalul privat din Constanța unde o tânără care și-a adus pe lume copilul a murit la câteva ore de la naștere din cauza complicațiilor. Documentul arată că legislația a fost încălcate sub mai multe aspecte.

În primul rând s-a constatat faptul că unitatea funcționează încă din 2009 într-o clădire autorizată ca hotel, administratorii spitalului privat solicitând abia anul trecut schimbarea destinației. Saloanele sunt mai mici decât prevăd actele normative, iar numărul paturilor ATI este mai mic decât cel trecut în documentele oficiale.

Totodată, au fost descoperite materiale sanitare și biocide expirate și, totodată, nu există circuite speciale pentru acces în secția ATI.

Corpul de Control a mai descoperit și faptul că reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Constanța au eliberat autorizația sanitară de funcționare pentru acest spital fără a respecta legea.

„Primăria Constanţa autorizează executarea lucrărilor de construcţie şi de schimbare a destinaţiei din hotel în spital, prin Autorizaţia de construire nr.712 /29/07/2024. În concluzie, din anul 2009 până în anul 2025 a funcţionat cu ASF de spital (nerespectându-se codul CAEN 8610) deşi destinaţia clădirii era de hotel (inclusiv spaţiile de spitalizare sunt mici – camere de hotel)” potrivit Raportului Corpului de Control.

Reacția reprezentanților spitalului privat

Reprezentanții spitalului privat unde tânăra care și-a adus pe lume copilul a avut probleme medicale după naștere, ulterior decedând la Spitalul Județean de Urgență Constanța, susțin că aspectele semnalate în Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății sunt de natură tehnică și administrativă, iar acum încearcă să le remedieze.

„În urma raportului transmis de Ministerul Sănătăţii, dorim să precizăm că aspectele semnalate vizează exclusiv elemente de natură administrativă şi tehnică, inclusiv cele aferente contractelor externalizate, şi se află deja în curs de remediere. Echipa noastră a demarat toate măsurile necesare pentru actualizarea şi optimizarea procedurilor interne identificate, în deplină conformitate cu recomandările Ministerului Sănătăţii” au transmis reprezentanții spitalului privat din Constanța.