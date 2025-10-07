Confuzie printre englezii care vor să se vaccineze împotriva COVID-19 din cauza noilor criterii care permit imunizarea

Modificarea criteriilor pe baza cărora o persoană poate fi vaccinată împotriva COVID-19 creează haos în Marea Britanie, potrivit SkyNews. Publicația arată că mai bine de jumătate dintre cetățenii englezi care au solicitat să se imunizeze cu vaccinurile anti-COVID-19 existente pe teritoriul țării au fost refuzați pentru că nu se încadrau în criteriile de eligibilitate.

Comitetul Farmaciștilor din Marea Britanie atrage atenția că s-au modificat semnificativ criteriile pe baza cărora se administrează acum vaccinul anti-COVID-19, iar din această cauză mulți oameni sunt neeligibili și li se refuză administrarea serului.

În această iarnă, sunt acceptați la vaccinare cetățenii peste 75 de ani, persoanele a căror imunitate este scăzută sau persoanele care au în îngrijire vârstnici.

„Această situație poate crea frustrare în rândul pacienților, mai ales că oamenii devin recalcitranți la adresa farmaciștilor care nu vor să le elibereze vaccinul pentru că nu se încadrează în aceste criterii noi” susține Henry Gregg, directorul executiv al Asociației Naționale a Farmaciștilor din Marea Britanie.