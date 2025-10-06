 Congres despre stresul și longevitate, la Palatul Parlamentului

În perioada 9-10 octombrie, Palatul Parlamentului va fi gazda celei de-a opta ediții a „Stress Congres” eveniment organizat de Fundația Ana Aslan International. Tema din acest an este „Stres, sănătate mintală și longevitate”.

La eveniment sunt așteptați să participe peste 500 de experți din domeniul sănătății, dar și domenii conexe. Aceștia vor analiza felul în care stresul își pune amprenta asupra sănătății mintale și cum poate accelera procesul de îmbătrânire.

„ Longevitatea nu este doar o chestiune de biologie, ci și de psihologie. Sănătatea mintală este fundația unei vieți active, îndelungate și echilibrate. Stresul cronic este un factor de risc major, prea des neglijat, care afectează nu doar calitatea vieții, ci și speranța de viață” precizează Luiza Spiru, președinta Fundației Ana Aslan International, potrivit Agerpres.

Evenimentul face parte din seria de inițiative internaționale derulate de Ana Aslan International Foundation și se desfășoară în parteneriat cu instituții academice și organizații din peste 15 țări europene și asiatice.