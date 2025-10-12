Consultații gratuite în Ambulatoriul Spitalului Județean din Târgu Jiu

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu anunță faptul că în cadrul cabinetului de de Medicină Internă al Ambulatoriului unității medicale, pacienții pot beneficia de gratuitate la consultații, în baza biletelor de trimitere de la medicul de familie și a cardului de sănătate.

„ Medicina internă este specialitatea medicală care privește organismul ca pe un tot unitar și care se ocupă cu diagnosticul și tratamentul nechirurgical al majorității bolilor de care suferă adulții (plămani, inimă, stomac, ficat, intestin, sistem urogenital şi altele)” susțin reprezentanții Spitalului Județean de Urgență din Târgu-Jiu.

Pacienților le-a fost pus la dispoziție un număr de telefon unde pot face programările pentru această specialitate medicală.

„ Pacienții care doresc să se programeze la o consultație medicală contracost la unul dintre cabintele din Ambulatoriul Integrat trebuie să sune la numărul de telefon 0741151346 sau să vină în policlinică și să discute cu registratorul medical care le va face programare, în limita locurilor disponibile” mai spun reprezentanții unității medicale.