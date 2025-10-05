Controale intensive în spitalele din Constanța. Spitalul Județean, sancționat din cauza infecțiilor nosocomiale

Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța a intensificat controalele la toate spitalle din județ, după tragedia petrecută la Iași. Primele probleme au fost descoperite la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Andrei” din municipiul Constanța, pentru că reprezentanții săi ar fi ignorat regulile de control aplicate în cazul infecțiilor nosocomiale.

Potrivit datelor, spitalele din județul Constanța au raportat către DSP, de la începutul anului și până în prezent, 400 de cazuri de infecții nosocomiale, jumătate fiind raportate la cel mai mare spital din județ, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Andrei”.

„ S-au aplicat trei sancțiuni, în cuantum de 2.000 de lei fiecare, pentru nerespectarea precauțiilor standard. Aceste controale vor continua nu numai la Spitalul Județean, ci și la toate spitalele din județul Constanța” susține Cristina Schipor, director al DSP Constanța, într-o intervenție pentru Europafm.ro.

Unitatea medicală a raportat în ultimele două luni 170 de infecții asociate actului medical, dar se pare că ar fi fost și cazuri neraportate, pe care le-ar fi descoperit inspectorii sanitari.