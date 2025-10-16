Controlul greutății, o problemă în rândul copiilor și adolescenților din România

Greutatea în exces este o problemă tot mai prezentă în România. Astfel, Institutul Național de Sănătate Publică a inițiat o campanie prin care încearcă să educe copiii, adolescenții și tinerii cu privire la alimentația sănătoasă și importanța mișcării pentru menținerea sănătății corpului.

„La noi, ştiţi, aşa, de mult, spuneam, «e gras şi frumos». Nu că nu este frumos, nu este sănătos. Adică, da, asociam grăsimea pe vremuri cu o stare de bine, dar realitatea este că nu se întâmplă asta. Într-adevăr, şi supraponderalitatea este mai mare. În România, 32 din 100 de băieţi au suprapondere, au greutate în exces. (…) Dacă ne gândim la o clasă de copii, din 25 de copii, asta înseamnă… că avem, nu ştiu, trei care sunt obezi. Deci din 25 de copii, trei sunt obezi. Foarte mult.  Adică deja au o boală. Obezitatea este o boalã” susține dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică şi management, şef Secţie promovarea sănătăţii în cadrul INSP.

În această perioadă, Institutul Național de Sănătate Publică derulează campania „Fii activ, mănâncă sănătos!”, tema acțiunii fiind aceea de promovare a alimentației sănătoase și a activității fizice. În România, media prevalenţei supraponderalităţii la băieţi şi fete în rândul copiilor din ciclul primar (cu vârsta cuprinsă între 7-9 ani) este 28%, iar a obezităţii 12%.

