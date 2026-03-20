Coxartroza, boala șoldului care poate avea mai multe cauze VIDEO

Există mai multe cauza care generează probleme la nivelul articulației șoldurilor. De la traumatisme, la boli autoimune, coxartroza poate fi o boală invalidantă dacă nu mergem la medic pentru consultații și tratament adecvat. De cele mai multe ori, problemele dispar prin înlocuirea chirurgicală a articulației bolnave.

„Coxartrozele sunt de două feluri. Unele sunt primitive, debutează în jurul vârstei de 55-60 de ani, și artroze secundare care pot apărea la orice vârstă. Cele secundare pot fi provocate de boli reumatismale, așa cum este poliartrita reumatoidă, pot fi artroze secundare generate de un traumatism, sau de alte boli reumatismale, așa cum este guta” susține dr. Vlad Predescu, chirurg de excelență în ortopedie, chirurg de excelență în ortopedie – Ponderas Academic Hospital – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

De asemenea, există și o cauză genetică a problemelor care pot să apară la nivelul articulației șoldurilor.

„De asemenea, pot apărea artroze generate și de malformații. Pot să apară artroze provocate și de dezvoltarea articulațiilor. Vorbim despre așa-zisele displazii congenitale” susține dr. Vlad Predescu, chirurg de excelență în ortopedie, chirurg de excelență în ortopedie – Ponderas Academic Hospital – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.