Creșă închisă după ce 20 de copii au fost transportați la spital cu vărsături

Este alertă epidemiologică la Botoșani, după ce 20 de copii înscriși la o creșă au ajuns la spital cu simptome digestive severe. Unitatea a fost închisă de inspectorii de Sănătate Publică, până când va fi stabilită cauza exactă a îmbolnăvirilor.

Medicii au fost alertați de părinții panicați de stările de rău ale copiilor.

„În UPU pediatrie s-au prezentat în medie 8 copii, prezentau greață, vărsături. Au fost stabilizați și dirijați la domiciliu cu tratament de specialitate” a declarat Elena Guraliuc, coordonator UPU-SMUDR Botoșani, potrivit TVR Info.

Inspectorii de Sănătate Publică au deschis o anchetă și au dispus închiderea creșei până la identificarea sursei îmbolnăvirii.

„La creșă sunt înscriși 70, iar azi dimineață erau prezenți 40 părinții au fost anunțați au luat copiii acasă„ a explicat Ana-Maria Loghin – purtător de cuvânt IȘJ Botoșani, potrivit aceleiași surse.