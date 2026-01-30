Criminologul Vlad Zaha, despre crima din Timiş: Ori este premeditare şi gândit, ori este un acces de furie

Criminologul Vlad Zaha afirmă că este puţin probabil ca adolescentul de 13 ani care a participat la uciderea unui băiatului de 15 ani, în judeţul Timiş, să fi comis fapta pentru că a fost sub imperiul drogurilor, specialistul explicând că, în cazul adulţilor cel puţin, ieşirile violente sau criminale pe fondul consumului de cannabis au loc în contextul unui consum regulat şi pe termen lung.

„Despre legătura dintre cannabis şi violenţă sau cannabis şi omucidere, v-aş putea zice doar că este extrem de complexă şi nu este nicidecum directă. Pentru că aici avem deja două narative care se bat cap în cap. Pe de o parte, intuim că ar fi fost o crimă cu premeditare de relativ lungă durată, o lună, cu instrumente şi paşi oarecum bine definiţi. Pe de cealaltă parte, este subiectul abuzului sau consumului de substanţe la care ne-am gândi că ar fi putut determina o scăpare, un acces de furie sau un episod oarecum paranoid sau poate maniacal care ar fi dus instant la o crimă. Ori este premeditare şi gândit, ori este un acces de furie. Ce ştim despre cannabis, deşi aici prefer întotdeauna să las medicii să vă spună, despre cannabis în general pentru populaţiile adulte ştim că efectele negative apar pe termen mediu şi lung la consumul recurent, practic la abuzul fie zilnic, fie aproape zilnic, de cantităţi mari sau de concentraţii mari. Şi ne aşteptăm doar pe perioade foarte lungi, pe ani sau zeci de ani de zile, să crească riscurile de infracţiuni, violenţe, pierderea inhibiţiei şi aşa mai departe”, a declarat Vlad Zaha, vineri seară, în emisiunea Medika Antidrog”.