Cum acordă tratamentul consumatorilor de droguri medicii din cadrul Centrului de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sfântul Stelian” București

Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sfântul Stelian” București este printre puținele instituții publice din care care acordă îngrijiri medicale pacienților care consumă droguri. Administrarea terapiei specifice se face după un regulament bine stabilit și impune testare permanentă și chiar supraveghere în momentul în care medicamentele sunt oferite pacienților.

„Există un regulament pe care pacienții îl primesc înainte de a intra în programul de substituție cu metadonă. În cadrul programului ei sunt supravegheați în cadrul ingestiei” susține dr. Joseph Pop, medic primar psihiatrie, Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sfântul Stelian” București, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

După această perioadă, pacienții sunt trecuți pe medicația administrată prin intermediul rețetelor. Totul în baza unor testări repetate al căror rezultat trebuie să fie mereu negativ, dar și a unei monitorizări în care medicii se asigură de evoluția pozitivă a cazurilor pe care le tratează.

„După ce o arată că după o perioadă că sunt stabili, că nu consumă alte droguri, lucruri demonstrat prin testare repetată, atunci pot trece prin emitere de rețetă. Inițial perioadă mai scurte, până la perioade mai îndelungate” mai spune dr. Joseph Pop, medic primar psihiatrie, Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sfântul Stelian” București, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.