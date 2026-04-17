Cum îți afectează inflamația cerebrală somnul, anxietatea și capacitatea de relaxare 

Te simți obosit chiar și după 7–8 ore de somn? Adormi greu sau te trezești frecvent în timpul nopții? În același timp, simți o stare de neliniște sau tensiune în corp, fără un motiv clar?

Aceste simptome sunt tot mai frecvente și, de multe ori, nu țin doar de stres sau de un program încărcat. În spatele lor poate exista un mecanism biologic mai puțin cunoscut: inflamația la nivel cerebral (neuroinflamația) și modul în care aceasta afectează echilibrul sistemului nervos.

Ce este inflamația cerebrală și cum apare

Inflamația este un răspuns normal al organismului la infecții, stres sau traumă. Însă, atunci când devine cronică și de intensitate scăzută, poate afecta inclusiv funcționarea creierului.

Neuroinflamația poate fi favorizată de:

stres prelungit

lipsa somnului

alimentație dezechilibrată

suprastimulare (inclusiv digitală)

dezechilibre metabolice

Chiar dacă nu produce simptome evidente, această inflamație influențează modul în care creierul procesează informațiile și reglează răspunsul la stres.

Legătura cu sistemul nervos: de ce rămâi în „alertă”

Sistemul nervos autonom are două componente principale:

sistemul nervos simpatic – responsabil pentru reacția de „luptă sau fugi”

sistemul nervos parasimpatic – responsabil pentru relaxare, somn și refacere

În mod normal, aceste două sisteme funcționează în echilibru.

În prezența inflamației cerebrale, creierul poate rămâne într-o stare de hiperactivare, ceea ce înseamnă că sistemul simpatic este activ mai mult timp decât este necesar. În același timp, activarea parasimpaticului, esențială pentru odihnă, devine mai dificilă.

Rezultatul: corpul nu mai reușește să „iasă” complet din starea de alertă.

Cum îți afectează somnul

Somnul este una dintre primele funcții afectate de acest dezechilibru.

Pot apărea:

dificultăți de adormire, în ciuda oboselii

treziri frecvente în timpul nopții

somn superficial

senzația de oboseală la trezire

Deși corpul este obosit, sistemul nervos rămâne activ, ceea ce împiedică procesele normale de refacere.

Anxietatea nu este doar psihologică

Un alt efect frecvent este apariția unei stări de anxietate resimțite în corp, nu doar în gânduri.

Aceasta poate include:

respirație superficială

tensiune musculară

senzație de neliniște fără o cauză clară

Aceste simptome reflectă o activare prelungită a sistemului nervos simpatic și dificultatea organismului de a reveni la o stare de echilibru.

Un cerc vicios: inflamație, somn și stres

Aceste mecanisme se pot întreține reciproc:

lipsa somnului crește inflamația

inflamația crește reactivitatea la stres

stresul menține activ sistemul nervos

În timp, organismul își pierde capacitatea naturală de autoreglare.

Cum poate fi evaluat acest dezechilibru

Simptomele sunt adesea nespecifice, ceea ce face dificilă identificarea cauzei reale.

Metodele moderne de analiză a activității cerebrale, precum qEEG (Brain Map), permit evaluarea obiectivă a modului în care funcționează creierul. În cadrul Institutului BrainMap, această analiză oferă informații despre:

zone de hiperactivare sau hipoactivare

tipare asociate cu anxietatea și somnul deficitar

modul în care creierul reglează stările de activare și relaxare

Aceste date pot ghida intervenții personalizate.

Ce soluții există pentru reglarea sistemului nervos

Abordările moderne vizează nu doar simptomele, ci și mecanismele din spate.

Printre metodele utilizate la Institutul BrainMap se numără:

neurofeedbackul – antrenează creierul să își regleze activitatea

stimularea nervului vag – susține activarea sistemului parasimpatic

tehnicile de coerență inimă–creier – ajută la reglarea emoțională

fotobiomodulația – contribuie la reducerea inflamației și susține funcționarea neuronală

Aceste intervenții pot ajuta la restabilirea echilibrului dintre activare și refacere.

Când ar trebui să ceri ajutor

Dacă te confrunți frecvent cu:

oboseală inexplicabilă

somn neodihnitor

anxietate persistentă

dificultăți de relaxare

Este posibil ca problema să nu fie doar una de stil de viață, ci de reglare a sistemului nervos.

În astfel de situații, o evaluare obiectivă a activității cerebrale poate oferi răspunsuri clare și direcții concrete de intervenție.

Articol susținut de Institutul BrainMap.



