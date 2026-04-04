Cum ne dăm seama că suntem în burnout și ce soluții avem pentru a-l depăși VIDEO

Epuizarea profesională este o realitate tot mai prezentă în viața noastră. Din fericire există soluții pentru a-i putea face față, astfel încât să ne putem bucura de activitățile pe care le avem de îndeplinit la locul de muncă.

Semne subtile ale burnout-ului

Epuizarea profesională nu apare din senin. Specialiștii vorbesc despre faptul că există niște semne subtile pe care ar trebui să le luăm în considerare astfel încât să le cerem ajutorul.

„Când vorbim despre burnout există niște semne subtile pe care, de cele mai multe ori, le ignorăm și când ne punem acest întrebare, sistemul nostru nervos e erodat. Parcă nu mai există sincron între creier și corpul fizic” susține Diana Nemeș, medic generalist, terapeut neurofeedback și co-fondator al Institutului BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Care sunt soluțiile?

Una dintre soluțiile recomandat este scanarea creierului. Institutul BrainMap a conceput un plan intervențional cu privire la procedurile personalizate și eficiente prin care creierul poate fi scanat, astfel încât să poată fi observată activitatea cerebrală.

„Soluții sunt foarte multe, depinde cât de orientate sunt persoanele pentru ele. Putem identifica în mod precis ce se întâmplă la nivelul creierului, în cortexul prefrontal sau când rețelele sunt supraîncărcate, atunci când vorbim de burnout. Identificăm lucrurile făcând o scanare a creierului, apoi urmează o intervenție țintită, personalizată și nu pierdem timp în teorii și presupuneri” mai spune Diana Nemeș, medic generalist, terapeut neurofeedback și co-fondator al Institutului BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

De asemenea, la fel de eficientă poate fi și psihoterapia. Discuțiile cu un terapeut ne-ar putea ajuta să depășim starea de burnout. „Una dintre celelalte variante este și psihoterapia” mai recomandă Diana Nemeș, medic generalist, terapeut neurofeedback și co-fondator al Institutului BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.