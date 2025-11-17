Cum s-a vindecat un pacient de 101 ani, internat la Timișoara

FacebookEmailWhatsApp

 

O poveste emoționată despre vindecare s-a scris la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziolige din Timișoara. Un veteran de 101 ani s-a vindecat datorită medicilor care au avut grijă de sănătatea sa.

Născut în anul 1924, pacientul de 101 a ajuns la spitalul din Timișora, fiind diagnosticat cu sepsis. De starea sa de sănătate s-a ocupat medicul dr. Dana Mihalcea, medic primar boli infecțioase.

Înainte de a intra în salon, bătrânul le-ar fi spus medicilor „Mă ridic eu din asta”. Iar la câteva zile, starea sa de sănătate a început să se îmbunătățească.

„ Evoluția pacientului a fost spectaculoasă pentru vârsta sa: în doar câteva zile, parametrii biologici s-au îmbunătățit, semnele de infecție au început să dispară, iar tonusul general s-a schimbat vizibil. După o săptămână, domnul Mihai a putut fi externat” susțin medicii unității medicale din Timișoara.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro