Cum s-a vindecat un pacient de 101 ani, internat la Timișoara

O poveste emoționată despre vindecare s-a scris la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziolige din Timișoara. Un veteran de 101 ani s-a vindecat datorită medicilor care au avut grijă de sănătatea sa.

Născut în anul 1924, pacientul de 101 a ajuns la spitalul din Timișora, fiind diagnosticat cu sepsis. De starea sa de sănătate s-a ocupat medicul dr. Dana Mihalcea, medic primar boli infecțioase.

Înainte de a intra în salon, bătrânul le-ar fi spus medicilor „Mă ridic eu din asta”. Iar la câteva zile, starea sa de sănătate a început să se îmbunătățească.

„ Evoluția pacientului a fost spectaculoasă pentru vârsta sa: în doar câteva zile, parametrii biologici s-au îmbunătățit, semnele de infecție au început să dispară, iar tonusul general s-a schimbat vizibil. După o săptămână, domnul Mihai a putut fi externat” susțin medicii unității medicale din Timișoara.