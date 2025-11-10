Cum se simte Horia Moculescu? Reacția fiicei compozitorului

Nidia Moculescu, fiica compozitorului Horia Moculescu, a vorbit public despre starea de sănătate a tatălui său, internat cu aproape o săptămână în urmă pe secția ATI a Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, în stare gravă.

Potrivit fiicei sale, Horia Moculescu este în continuare la ATI, în stare gravă, primind îngrijiri medicale din partea medicilor Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”.

„Le mulțumesc tuturor pentru gândurile bune. Tata este însă la fel, cu sănătatea, se află tot internat, la ATI” a declarat Nidia Moculescu, potrivit Click.ro.

Surse medicale susțin faptul că fac tot posibilul pentru a-l ține în viață pe Horia Moculescu, deși vârsta înaintată și afecțiunile pe care le are îi îngreunează starea de sănătate.

Reamintim faptul că Horia Moculescu se află internat pe secția ATI a INBI „Matei Balș” din cauza unor probleme medicale grave. Compozitorul ar fi fost adus la spital, în stare gravă.