Curățarea implanturilor dentare cu ajutorul laserului VIDEO

Montarea implanturilor dentare presupune respectarea regulelilor de igienă dentară ca atunci când aveam dinții naturali. De aceea, recomandarea medicilor este să mergem la controale periodice la stomatolog.

Chiar și pe suprafața implanturilor pot să apară depuneri de tartru, iar problemele medicale provocate de placa bacteriană depusă se numesc periimplantite. Placa poate fi însă îndepărtată cu ajutorul laserului.

„În implantologie, laserele se folosesc la descoperire, la periimimplantite. Așa cum dinții naturali fac parodontite și implanturile fac periimplantite. Apar anumite complicații și riscul de a pierde implantul este foarte mare. Noi venim cu laserul cu apă și prin puterea apei dată de energia laserului, noi dislocăm tot ce înseamnă placă bacteriană și curățăm foarte bine” susține dr. Iuliana Adriana Chiriac, medic specialist în stomatologie generală, competență în implantologie, master în lasere dentare – Clinica Laser Dent IuliCenter, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Laserul menține viabilitatea osului

Totodată, în timpul procedurii pe care medicii o efectuează cu ajutorul laserului, poate fi menținută și viabilitatea structurii osoase. Laserul permite curățarea în profunzime a tuturor structurilor din jurul implanturilor.

Prin aplicarea acestor proceduri, dantura este întreținută corespunzător, iar riscurile de apariție a problemelor la nivelul implanturilor dispar.

„În timpul procedurii, noi putem să stimulăm și partea de os. Practic, se curăță în profunzime, iar laserul ne permite să facem acest lucru” mai spune dr. Iuliana Adriana Chiriac, medic specialist în stomatologie generală, competență în implantologie, master în lasere dentare – Clinica Laser Dent IuliCenter, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.