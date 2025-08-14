Curs dedicat utilizării AI în cercetare, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a inițiat un program de pregătire pentru utilizarea AI în educație și cercetare. Programul de pregătire se adresează profesorilor și studenților.

Structura pe care se bazează acest program de formare est cea de blended learning, „combinând învățarea asincronă cu sesiuni interactive, pentru a asigura o experiență educațională flexibilă și eficientă” potrivit unui comunicat de presă al UMFT.

Scopul programului este de a-I ajuta pe profesorii din cadrul UMFT și pe studenți să utilizeze instrumentele AI astfel încât să poată crea conținut didactic, dar și conținut care să-I ajute în munca de cercetare medicală pe care o desfășoară.

„Prin această inițiativă, UMF „Victor Babeș” își reafirmă angajamentul față de inovație în educație și cercetare și dorește să pregătească comunitatea academică pentru provocările și oportunitățile epocii digitale” se mai arată în comunicatul instituției de învățământ.