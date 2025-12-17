De ce este necesară încălzirea înainte de a ne urca pe schiuri VIDEO

Sporturile de iarnă se bucură de o mare popularitate în rândul iubitorilor de mișcare. Accidentările atunci când suntem pe schiuri sunt foarte des întâlnite. Pentru a minimiza impactul acestora trebuie să ne încălzim musculatura.

„Stăm multă vreme fără mișcare, apoi mergem la sport. E greșit pentru că mușchii nu sunt pregătiți, pot să apară leziunile și tendonopatiile” spune dr. Ahmad Alqadi, medic primar ortopedie și traumatologie sportivă, în cadrul OrthoCare Clinic, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika.

Exercițiile fizice de încălzire pot fi benefice pentru a reduce din impactul loviturilor din timpul accidentărilor.

„Să fie pregătiți foarte bine înainte cu exerciții pentru întărirea musculaturii și de coordonare, mai ales pentru picioare” mai spune dr. Ahmad Alqadi, medic primar ortopedie și traumatologie sportivă, în cadrul OrthoCare Clinic, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika.