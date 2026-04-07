De ce nu funcționează sistemul ECMO în cazul lui Mircea Lucescu

În comunicarea oficială a Spitalului Universitar de Urgență București, reprezentanții unității medicale au precizat faptul că iau în calcul efectuarea unei intervenții pentru montarea sistemului ECMO care să-l mențină în viață pe Mircea Lucescu.

Medicul ATI Iuliu Torje a explicat ce presupune utilizarea acestui sistem și de ce nu este funcțional în cazul lui Mircea Lucescu.

„ECMO (în special configurația VA) trebuie înțeles ca o terapie de tip „bridge” (to recovery, decision, transplant sau alte forme de suport), nu ca o intervenție curativă în sine. Beneficiul său major constă în stabilizarea hemodinamică și asigurarea perfuziei organelor, câștigând timp într-un context critic. Acest beneficiu este însă contrabalansat de o morbiditate semnificativă, în special la pacienți vârstnici sau cu comorbidități relevante. Managementul necesită o echipă multidisciplinară cu experiență, pregătită pentru complicații frecvente și severe: Complicații hematologice: hemoragii majore (inclusiv intracraniene), coagulopatie de consum, tromboze de circuit sau sistemice, trombocitopenie indusă de heparină (HIT), dezechilibre fine între anticoagulare și risc hemoragic” explică medicul Iuliu Torje, într-o postare pe Facebook.

Starea lui Mircea Lucescu: Sistemul ECMO

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență au transmis o nouă informare publică referitoare la starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

Specialiștii nu au mai menționat utilizarea sistemului ECMO, ci au vorbit despre investigațiile medicale la care l-au supus.

„•⁠ ⁠pacientul a fost supus astazi unei investigatii CT complexe

•⁠ ⁠⁠medicii care ingrijesc pacientul au analizat in detaliu situatia, informand familia

•⁠ ⁠⁠la examinarea CT s-au evidentiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale si focare de trombembolism pulmonar.

•⁠ ⁠⁠pacientul va ramane sub supravegherea stricta a echipei pluridisciplinare din SUUB.

SUUB va reveni cu informatii publice ” au transmis reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București.