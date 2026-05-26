Debutul precoce al perimenopauzei poate fi depistat prin analizele de sânge VIDEO

Efectuarea analizelor de sânge spune multe despre starea de sănătate. Pe baza testelor serice se poate descoperi debutul precoce al perimenopauzei. Perimenopauza este perioada de dinaintea intrării la menopauză. Este o etapă fiziologică normală prin care organismul unei femei se pregătește pentru menopauză.

„Această situație caracterizează etapa de perimenopazuă precoce pentru că o singură recoltare de analize dintr-o singură zi, nu exclude posibile variații hormonale în următoarele 48, 72 de ore. Nivelurile serice în perimenopauză pot să fie normale, suboptimale sau în afara valorilor de referință peste nivelul superior”, a explicat dr. Alexandra Radu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Există însă o anumită perioadă în care aceste teste de sânge trebuie efectuate, astfel încât rezultatul să fie cel pe care medicul dorește să-l analizeze.

„Ar fi indicat, dacă tot testăm hormonii, să realizăm această analiză în faza luteală. Deci, în a doua parte a ciclului menstrual, ideal cu 7 zile înainte de menstruație. Ne interesează să vedem un raport între estrogen și progesteron. Practic, cu 7 zile înainte de menstruație eu am cea mai mare sinteză de progesteron și mă interesează să văd în această etapă”, mai spune dr. Alexandra Radu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.