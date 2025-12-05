DECIZIE: Comitetul consultativ al CDC renunță la vaccinarea copiilor împotriva hepatitei B

Comitetul a votat pentru a recomanda menţinerea dozei la naştere numai în cazul sugarilor ale căror mame au fost testate pozitiv pentru virus, înlocuind recomandarea universală din 1991 care a protejat toţi copiii de infecţiile cu virusul hepatitei B, care poate duce la boli hepatice grave.

Pentru sugarii ale căror mame au rezultat negativ la test, comisia a recomandat ca părinţii, în consultare cu un furnizor de servicii medicale, să decidă dacă sau când copilul lor va începe seria de vaccinuri.

Conform recomandării anterioare care acum a fost eliminată, doza administrată la naştere era urmată de încă două vaccinuri, la 1-2 luni şi apoi între 6şi 18 luni.

Acum, comisia a recomandat părinţilor să administreze prima doză nu mai devreme de două luni.

Experţii în sănătate publică au criticat această măsură, afirmând că decizia de a trece la un proces decizional clinic comun ar crea obstacole în calea utilizării vaccinurilor, în timp ce părinţii au deja controlul asupra îngrijirii copiilor lor.

Comitetul oferă consultanţă Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din SUA cu privire la recomandările de sănătate publică ce trebuie adoptate. Recomandările afectează acoperirea asigurărilor de sănătate din SUA şi joacă un rol cheie în asistarea medicilor care aleg vaccinurile adecvate pentru pacienţi.

Kennedy, care a fondat grupul anti-vaccinare Children’s Health Defense, i-a concediat în iunie pe cei 17 experţi independenţi anteriori şi i-a înlocuit cu un grup care îi susţine în mare măsură opiniile.