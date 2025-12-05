Degenerescența maculară sau primul semn că ochii îmbătrânesc VIDEO

Trecerea timpului ne afectează și calitatea vederii. Scăderea acuității vizuale ca efect al îmbătrânirii poartă numele de degenerescență maculară.

„Degenerescența maculară este un proces de îmbătrânire. Se manifestă pe parcurs, iar în stadiile incipiente putem să nu avem vreun simptom. De aceea este important să o depistăm devreme” explică dr. Teodora Roșoga, medic primar oftalmolog – Clinicile TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

În stadiile avansate, boala creează probleme de vedere, pacientul confruntându-se cu probleme chiar și din punct de vedere al observării culorilor.

„În stadiile avansate are destule manifestări, precum scăderea vederii, poate apărea o pată gri centrală. Pacientul poate să acuze scăderea intensității culorilor. Începe să vadă distorsionat. Se uită la cadru de ușă și vede cu valuri sau întrerupt„ mai spune dr. Teodora Roșoga, medic primar oftalmolog – Clinicile TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.