Dependența de alcool și riscul recăderii VIDEO

La fel care orice altă formă de dependență și cea de alcool funcționează după aceleași principii. Iar riscul recăderii este la fel de mare. De fapt, specialiștii susțin că nu există vindecare, ci doar autocontrol prin abstinență.

„Nu există vindecare, pentru că un om care are o dependență va fi dependent toată viață. Pacientul este în abstinență, de 10 ani, de 10 luni, de 10 zile. Dar poate exista în anumite contexte riscul de recădere” explică dr. Irina Alexandra Mărunțel, medic primar psihiatru la Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor „Sf. Stelin” din București, invtată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Mai mult, există foarte multe cazuri de oameni dependenți de alcool care se confruntă cu recăderea.

„Din păcate se întâmplă destul de des recăderea. Uneori este și vina noastră, a celor implicați în mediul sanitar, nu reușim să mediem foarte bine ce ține de noi, modul de comunicare în familie. Nu adresăm suficientă atenție detaliilor sociale care-i provoacă pacientului ulterior distres și recădere. De cele mai multe ori recăderea este expunerea la stimulul care, anterior, îi reaminteau de consumul de alcool” mai spune dr. Irina Alexandra Mărunțel, medic primar psihiatru la Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor „Sf. Stelin” din București, invtată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.