Dependența de droguri, o formă de adicție greu de tratat VIDEO

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România face eforturi tot mai mari pentru a sprijini persoanele care consumă droguri și care au devenit dependente. Marele risc al dependenților sunt însă recăderile. Este nevoie de mult sprijin și de o muncă imensă pentru ca o persoană care consumă droguri care a primit tratament să nu cadă din nou în capcana substanțelor interzise.

„Sunt și pacienți care încep cu marijuana că e naturală și apoi încep să consume foarte multe substanțe, sunt și pacienți care o perioadă lungă rămân doar cu metadonă, chiar și în doze mici și au o viață normală, dar ceva în viața lor îi face să cedeze tentanției și să consume iar. Atunci, după o recădere, este și mai greu să revină pe picioare” explică dr. Ruxandra Manea, medic primar medicină de laborator la Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian” București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Monitorizare continuă

Tentațiile sunt foarte mari, de aceea abordarea persoanelor care au consumat droguri trebuie să fie una extrem de bine gândită. Persoanele care au primit tratament din cauza consumului de droguri au nevoie de o monitorizare continuă pentru a rezista tentației de a consuma din nou.

„După această soatere din sevraj, pacientul trebuie să fie urmărit o lungă perioadă. De foarte multe ori este bine ca pacientul să rămână internat pentru a evita tentațiile, atunci când se întoarce în anturaj” mai spune dr. Ruxandra Manea, medic primar medicină de laborator la Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian” București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Categorii: Știri, Video
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