Depresia la copii, o realitate VIDEO

Depresia nu este o tulburare specifică adulților, ci și copiii pot primi un astfel de diagnostic. Semnele sunt însă diferite față de cele ale oamenilor mari.

„Depresia se manifestă diferit la copii față de adulți. În momentul în care copilul nu se mai joacă, nu mai face lucrurile pe care le făcea, în momentul în care este foarte irascibil și iritat din orice și pare că e un copil cu care nu te mai poți înțelege este un semn că acolo e ceva nu e ok” susține Alina Robu, psiholog clincian și terapeut neurofeedback, co-fondator al Institutului BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Diagnosticul depresiei în cazul copiilor este foarte dificil de pus, pentru că simptomatologia poate fi ușor confundată cu cea a altor tulburări de comportament.

„Din păcate este o afecțiune foarte greu de identificat în cazul copiilor sau de diferențiat față de alte tulburări de comportament” mai spune Alina Robu, psiholog clincian și terapeut neurofeedback, co-fondator al Institutului BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.