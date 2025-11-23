Depresia, o boală tot mai răspândită. Cum o recunoaștem VIDEO

Incidența depresiei, susțin medicii psihiatrii, a crescut semnificativ, mai ales după pandemia de COVID-19. Specialiștii menționează principalele semnale de alarmă care ne-ar putea pune în gardă, astfel încât să apelăm la serviciile lor pentru a-i putea ajuta pe cei care se confruntă cu depresie.

„Incidența depresiei a crescut într-un mod alarmant. Izolarea socială a făcut ca situația depresiei să fie și mai intensă” susține dr. Gabriel Zanfir, medic psihiatru, psiholog clinician și psihoterapeut, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Ne putem da seama că o persoană prezintă simptome specifice depresiei în momentul în care manifestă gânduri suicidale sau atunci când se neglijează pe sine.

„E foarte important să vedem semnalele de alarmă. Gândurile de moarte, amenințările cu suicidul repetate, lipsa de capacitate de autoingrijire sunt semne de alarmă care afectează funcționalitatea sever, pe toate planurile. Atunci este momentul de ajutor specializat” mai spune dr. Gabriel Zanfir, medic psihiatru, psiholog clinician și psihoterapeut, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.