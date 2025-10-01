Deputatul USR Emanuel Ungureanu: „La Iași au murit 10 copii, nu 7!”

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a precizat într-o declarație publică faptul că numărul real al copiilor morți la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași este 10, nu 7 așa cum s-a specificat inițial. Parlamentarul susține că unitatea medicală s-a confruntat în luna iunie a acestui an și cu un focar de Klebsiella. Pe cale de consecință, Ungureanu susține că va face o plângere penală la Parchetul General.

„În fiecare zi aflăm lucruri oribile despre ce s-a întâmplat la Spitalul Sfânta Maria. Vreau să repet pentru opinia publică şi să corectez o informaţie. Avem acolo zece copii care au murit din cauza unor bacterii nosocomiale, nu şapte. Din luna iunie a mai avut un focar acolo de Klebsiella, o bacterie foarte puternică, foarte toxică, care a luat viaţa altor copii. Pe vremea aceea director medical era aceeaşi doamnă care a ajuns apoi manager. Mor nişte copii în condiţii suspecte pe secţia ATI şi directorul medical este premiat să fie manager. În iunie mor copiii, în luna iulie această doamnă este premiată şi pusă manager. După ce mai mor încă şapte copii, aceeaşi doamnă nu este eliminată complet din structura de conducere a spitalului, ci este repusă în funcţia de director medical” a declarat parlamentarul Emanuel Ungureanu.

Deputatul USR susține că va depunde o plângere penală împotriva conducerii spitalului ieșean.

„Mâine, la prima oră voi depune o plângere penală împotriva conducerii Spitalului Sfânta Maria pentru grave fapte de abuz în serviciu care sunt documentate într-un raport al Curţii de Conturi din decembrie 2024. Vorbim despre achiziţii de echipamente de materiale sanitare, care, atenţie, au fost reclamate inclusiv de medici din spital. Un medic din spital face plângere că sunt anumite catetere folosite la copii care au o calitate slabă” a adăugat parlamentarul.