Digitalizarea în stomatologie și beneficiile aduse medicilor. Recomandarea medicului Lorelei Nassar VIDEO

Digitalizarea a ajuns și în cabinetele medicilor stomatologi. Tehnologia îi ajută foarte mult în activitate. De la diagnostice precise și până la situații statistice, dentiștii de astăzi se bazează pe digitalizare.

„Digitalizare înseamnă și etapele de dincolo diagnostic. Ea nu va putea înlocui manualitatea, dar toate celelalte etape, precum amprentarea care se face prin scanare digitală, exemplificarea pacientului folosind programe computerizate. Putem să-i arătăm cum vor arăta restaurările dentare” susține dr. LORELEI NASSAR, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială si implantologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Alte beneficii ale digitalizării vizează realizarea de statistici precise.

„Digitalizarea continuă și cu aspecte de ordin statistic, privind cazuistica sau stocurile de produse pe care le folosim„ mai spune dr. LORELEI NASSAR, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială si implantologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.