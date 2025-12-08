Dinții copiilor, importanți pentru părinți și medici VIDEO

Importanța sănătății orale trebuie insuflată încă de la cele mai mici vârste. De aceea, dinții copiilor, importanți pentru părinți și medici, trebuie păstrați sănătoși tot timpul. Nu a fost de la început așa, însă astăzi stomatologia modernă a creat o specialitate nouă. Se numește pedodonție, iar rolul său este de a avea grijă de dinții copiilor.

A fost nevoie de mult timp până când medicii au constatat faptul că pacienții mici au nevoi diferite de cele ale adulților. Clinica MaxiloMED Oradea a înțeles aceste aspecte și a făcut mereu eforturi pentru a se adapta tendințelor. Așa a creat printre puținele cabinete dedicate tratării dinților copiilor, iar astăzi oferă servicii complexe de pedodonție.

Crearea zonei de pedodonție în cadrul Clinicii MaxiloMED a apărut și din experiențele personale ale medicilor. Aceștia și-au dorit un spațiu în care copiilor, în primul rând, să nu le fie frică să vină la dentist.

„Pacienții sunt 18 ani au nevoi diferite. Dacă stau și mă gândesc la experiențele mele la stomatolog în copilărie nu aș putea spune că erau cele mai fericite. La început a fost un cabinet mic, decorat…Am dedicat un spațiu copiilor în care să se simtă confortabil„ a explicat prof. dr. Mihai Juncar, chirurg maxilofacial, fondator și manager al Clinicii MaxliloMED Oradea, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Pentru medicii care tratează adulți, interacțiunea cu pedodonții a fost plină de experiențe inedite.

„De la pedondoți am aflat când trebuie să vină copilul la dentist, când apare primul dinte. De asemenea, am aflat că un copil trebuie să asocieze cabinetul cu un spațiu reconfortant, nu cu o pedeapsă, se schimbă totul„ mai spune prof. dr. Mihai Juncar, chirurg maxilofacial, fondator și manager al Clinicii MaxliloMED Oradea, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.