Două noi transplanturi renale pediatrice la Cluj-Napoca. Institutul de Urologie și Transplant Renal ajunge la 9 intervenții la copii în 2025

Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca a anunţat realizarea a două noi transplanturi renale pediatrice, donatorii fiind părinţii copiilor. Odată cu aceste intervenţii, numărul total al transplanturilor la copii efectuate în acest an ajunge la nouă, dintr-un total de 64 de transplanturi renale realizate în 2025.

„Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca continuă să ofere o nouă şansă la viaţă copiilor cu boală cronică de rinichi în stadiu final. În ultima săptămână, echipa ICUTR a realizat două transplanturi renale pediatrice, ajungând astfel la un total de nouă transplanturi pediatrice în anul 2025”, au transmis reprezentanţii unităţii medicale.

Specialiştii subliniază că aceste intervenţii au fost posibile datorită donatorilor vii – părinţii, care au ales să le ofere copiilor lor o şansă la o viaţă normală. „În contextul în care numărul donatorilor în moarte cerebrală rămâne scăzut, generozitatea şi curajul acestor părinţi reprezintă soluţia salvatoare pentru micii pacienţi”, se arată în comunicatul ICUTR.

Instituţia reaminteşte şi impactul economic major al transplanturilor renale. Potrivit datelor sale, realizarea a 100 de transplanturi pe an ar genera o economie de peste 10 milioane de euro la bugetul de stat, comparativ cu costurile tratamentului prin dializă. „Creşterea numărului de transplanturi ar amplifica şi mai mult această economie. Acolo se găsesc banii şi viziunea pentru construcţia unui nou Centru de Transplant – un proiect vital pentru viitorul pacienţilor şi pentru sustenabilitatea sistemului sanitar românesc”, au adăugat reprezentanţii ICUTR.

Institutul clujean face apel la sprijin pentru construirea unui Centru de Transplant modern, care să permită extinderea activităţii atât în domeniul urologic, cât şi al transplantului.