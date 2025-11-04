Dr. Cristian Oancea: „Adicția de tutun, o formă de capitvitate”

Într-o postare pe rețelele sociale, medicul Cristian Oancea, directorul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, a explicat cât de periculoasă adicția de tutun.

„Vorbim despre adicție, cea mai simplă, dar, în același timp, cea mai complexă formă de pierdere a controlului. Mecanismul este același de fiecare dată: creierul caută plăcerea, o asociază cu un stimul și o cere din nou. Urmează apoi dependență, adicția. Iar în față adicției nu există vârstă, statut social sau nivel de educație.Din acest punct de vedere suntem cu toții egali, pentru că există doar pierderea libertății. De cele mai multe ori adicția începe în adolescență, cu : „….o singură dată” susține dr. Cristian Oancea.

Un raport realizat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile arată că România ocupă locul 4 în Europa la consumul de tutun în rândul adolescenților.