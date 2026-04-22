Dr. Daniel Coriu despre analizele medicale: O hemogramă poate evidenția bolile hematologice

Analize medicale adolescenți
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Decontată prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, hemograma poate evidenția multe probleme de sănătate.

„Banala hemogramă poate să sesizeze foarte multe boli hematologice. Anemie – scăderea hemoglobinei; creşterea hemoglobinei, care se numeşte poliglobulie. Leucocite multe – leucemia acută, leucocite puţine – leucopenie. Trombocite multe – trombocemie esenţială. Trombocite puţine – purpura. Deci, o banală hemogramă poate fi extrem, extrem de informativă starea de sănătate a pacientului” susține dr. Daniel Coriu, medic primar hematolog.

Specialistul susține că mulți medici nu iau în seamă rezultatele unei hemograme.

”Din nefericire, aici este un amestec de… să spunem, nonimplicare şi ignoranţă. Adică nu am o altă explicaţie, nu am o explicaţie mai elegantă. De obicei, este nonimplicarea, nu mă uit pe analize, sau du-te la un specialist, cam ăsta ar fi motivul esenţial”, a adăugat medicul.

Categorii: Exclusiv
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