Dr. Tudor Mateescu, specialist în chirurgie toracică la MedLife Timișoara: „Robotul ne oferă o vizibilitate de zece ori mai bună”

Cancerul pulmonar rămâne cea mai gravă formă de cancer la nivel mondial. În fiecare an, tot mai mulți oameni află că suferă de această boală, iar în multe cazuri, diagnosticul vine prea târziu. În 2020, s-au înregistrat peste 2,2 milioane de cazuri noi și 1,8 milioane de decese la nivel global.

„Pe vremuri vorbeam despre cancer pulmonar la persoane de 60–70 de ani. Acum avem pacienți de 40 sau chiar 30 de ani diagnosticați cu cancer pulmonar,” spune dr. Tudor Aurel Mateescu, medic specialist în chirurgie toracica, la MedLife Timișoara.

Pentru medic, această schimbare nu e doar o statistică, ci un motiv în plus de a aduce în sala de operație tehnologii care pot salva vieți.

„Atât timp cât există o soluție, viața trebuie prioritizată indiferent de costuri.” — dr. Tudor Mateescu, chirurg toracic, MedLife Timișoara

Un diagnostic tot mai frecvent – la toate grupele de vârstă

Cancerul pulmonar continuă să ocupe primul loc în topul deceselor cauzate de cancer, atât la nivel global, cât și în România. În 2022, a fost cea mai mortală formă de cancer din țară, cu peste 10.000 de decese, iar estimările arată o creștere îngrijorătoare pentru anii următori.

„Aproximativ 25% dintre cazurile de cancer pulmonar sunt descoperite in stadii incipiente, iar 75% în faza metastatică,” explică dr. Mateescu. Deși fumatul rămâne principala cauză incriminată în mortalitatea crescută a cancerului pulmonar, studiile arată că tot mai multe persoane nefumătoare primesc același diagnostic.

„Vedem pacienți care nu au fumat niciodată, nu au avut un stil de viață stresant — și, totuși, cancerul apare. În aceste cazuri, putem vorbi despre o componentă genetică,” adaugă medicul. În fața acestor cazuri neobișnuite, medicii recomandă testarea genetică, nu doar pentru pacient, ci și pentru familia acestuia.

Chirurgia – șansa reală la vindecare

Depistat în faze timpurii (stadiile I și II), cancerul pulmonar poate fi vindecat chirurgical. „În stadiile 1 și 2 aplicăm chirurgia. În stadiul 3, decizia se ia în echipă multidisciplinară — chirurg, oncolog, radiolog, pneumolog — pentru a găsi cea mai bună strategie,” explică dr. Mateescu.

Planul terapeutic se stabilește în funcție de particularitățile fiecărui caz: uneori se începe cu tratament oncologic, urmat de intervenția chirurgicală, alteori se intervine direct. „Putem vindeca cancerul pulmonar chirurgical, dacă este descoperit la timp,” subliniază medicul.

Robotul care a transformat chirurgia toracică

Operațiile pe torace sunt considerate cele mai dureroase intervenții chirurgicale. Inciziile mari între coaste provocau dureri severe și recuperări de durată.

Astăzi, tehnologia robotică a schimbat radical totul. „Cu robotul, ajungem ușor în toate zonele toracelui cu o precizie și o siguranță impresionante. Vizibilitatea este de zece ori mai bună decât cu ochiul liber,” spune dr. Mateescu.

Prin incizii minuscule, chirurgul controlează instrumente extrem de fine, capabile să îndepărteze tumora și ganglionii cu o precizie imposibilă în chirurgia clasică. Rezultatul: durere mult redusă, sângerare minimă, calitate a actului chirurgical net superioară și recuperare rapidă — în zile, nu în săptămâni.

„Datorita inciziilor foarte mici practicate în chirurgia robotică, durerea postoperatorie este minimă, iar recuperarea postoperatorie a pacientului este rapidă. Este o diferență uriașă față de operațiile clasice,” explică medicul.

O tehnologie tot mai folosită

Chirurgia robotică toracică a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani. Dacă între 2009 și 2013 doar 1% dintre lobectomii erau realizate robotic, astăzi procentul a depășit 11% și este în continuă ascensiune.

„Mă bucur că am acces la robot. În opinia mea, când vorbim despre cancer pulmonar și chirurgie, ar trebui să vorbim despre chirurgie robotică — minim invazivă, sigură, precisă. Prioritatea noastră o reprezintă pacientul si calitatea actului operator,” spune dr. Mateescu.

Pentru dr. Tudor Mateescu, robotul chirurgical nu este un scop în sine, ci un instrument care îi ajută pe chirurgi in realizarea intervențiilor chirurgicale de precizie adresate cancerului pulmonar, ajutând pacienții să revină la o viață normală.

„Scopul nostru nu este doar să înlăturăm boala, ci să redăm pacientului o viață normală,” spune medicul. El povestește despre pacienți care, la 3–5 ani după operație, sunt complet vindecați și duc o viață activă, fără recidive. „Pentru cei care tocmai au primit diagnosticul, mesajul meu este clar: adresați-vă specialiștilor cât mai repede, stabiliți un plan de tratament și nu pierdeți timp. Atitudinea contează enorm — felul în care te privești, te îngrijești și te implici în tratament fac parte din procesul de vindecare.”

Perspective

„Chirurgia toracică robotică nu este doar un progres tehnologic — este o nouă șansă la viață pentru pacienții cu cancer pulmonar. Cu vizibilitate sporită, precizie milimetrică și recuperare rapidă, această metodă redefinește modul în care medicina privește tratamentul cancerului.” — dr. Tudor Mateescu, MedLife Timișoara

Surse: