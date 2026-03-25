Echipamente medicale noi pentru singura secție dedicată recuperării copiilor cu dizabilități

Singura secție din România dedicată copiilor cu dizabilități neuropsihomotrii, care funcționează în cadrul Sanatoriului Balnear Techirghiol, va beneficia de modernizare grație unei campanii de strângere de fonduri,

Proiectul se numește „Life@Teki” și vizează achiziția unui RMN deschis dar și a unei stații de pompare a apei din lac.

„Aceşti copii au nevoie de acces la tratamente moderne, la infrastructură adecvată şi la tehnologii actuale, pentru a avea o şansă reală la o viaţă mai bună” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

„RMN-ul deschis şi dotările propuse nu sunt doar echipamente – sunt soluţii concrete pentru un act medical mai sigur, mai eficient şi mai uman”, a declarat, miercuri, Elena-Roxana Ţucmeanu, managerul Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol, cu prilejul lansării proiectului Life@Teki pentru dotarea Secţiei pentru copii a Sanatoriului Balnear şi de Recuperare de la Techirghiol.

Ea a precizat că acest proiect înseamnă, în esenţă, „grija pentru viitor”, „tradusă” prin acces la investigaţii moderne, condiţii prietenoase de tratament şi şanse reale de recăpătare a independenţei funcţionale a copiilor cu dizabilităţi neuropsihomotorii.

Evenimentul dedicat lansării proiectului Life@Teki a reunit reprezentanţi ai sectorului public, privat şi diplomatic într-un „efort comun” pentru îmbunătăţirea serviciilor de recuperare medicală destinate copiilor cu dizabilităţi neuropsihomotorii şi a marcat începutul oficial al campaniei de strângere de fonduri pentru dotarea cu echipamente specializate a Secţiei de Recuperare Neuro-Psihomotorie Pediatrică din Techirghiol, judeţul Constanţa, singurul centru balnear de acest tip din România şi unica secţie din Europa pentru recuperarea copiilor bolnavi de leucemie.