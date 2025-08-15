 Este adevărat: Tehnologia poate da voce gândurilor!

Datorită tehnologiei, cercetătiri au reușit să decodeze gândurile, demonstrând faptul că un computer conectat la elevtrozi implantați în creier poate intepreta cuvintele rostite și gândite de o pesoană. Descoperirea poate veni în sprijinul persoanelor cu dizabiltiăți de vorbire și poate schimba semnificativ viața acestora.

Sunt ani întregi în care oamenii de știință încearcă să redea vocea persoanelor care și-au pierdut capacitatea de a vorbi așa cum sunt pacienții cu scleroză multiplă sau care au suferit leziuni cerebrale din cauza unuio AVC.

Recent, o echopă de cercetărori a reușit să dea o voce celor care, din anumite cauze, au rămas fără glas. Astfel, aceștia au reușit să creeze un computer care a ghicit corect cuvintele pe care participanții la studiu le gândeau. Studiul s-a desfășurat la UC David Health și a fost denumit „BrainGate2”.

Mai mulți voluntari au acceptat să le fie implantați în creier electrozi minuscului, în zona cortexului motor, responsabilă de trimiterea comenzilor către mușchii implicați în vorbire.

Cu ajutorul unui computer conectat la acești electrozi s-au înregistrat semnalele eletrice generate atunci când voluntarii rosteau cuvinte. Un soft AI a învățat sistemul computerizat să recunoască aproximativ 6000 de cuvinte cu o acuratețe de 97%.

Chiar dacă cercetarea a fost un succes a rămâne totuși un experiemtn. Dacă va fi perfecționat, poate schimba viața multor oameni.