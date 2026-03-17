Este oficial: Argentina se retrage din OMS

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Guvernul Argentinei a făcut astăzi ultimele demersuri privind retragerea țării din Organizația Mondială a SĂnătății. Practic, în urma procedurilor încheiate astăzi, țara nu mai este membră a OMS.

Argentina a anunțat încă de anul trecut că se va retrage din Organizația Mondială a Sănătății, organism pe care-l critică pentru modul în care a gestionat pandemia de COVID-19 la nivel mondial.

„Recomandările OMS sunt ineficiente deoarece nu se bazează pe ştiinţă, ci pe interese politice” au precizat oficialii din Guvernul Argentinei, anul trecut.

„Argentina va continua să promoveze cooperarea internaţională în domeniul sănătăţii prin acorduri bilaterale şi forumuri regionale, păstrându-şi pe deplin suveranitatea şi capacitatea de a lua decizii privind politicile de sănătate”, a afirmat marţi pe X Pablo Quirno, ministrul de Externe al Argentinei.

Categorii: Exclusiv
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