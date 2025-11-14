Evită mersul la birou când ai răcit, iată de ce VIDEO

Dacă ai simptome de gripă și răceală, evită mersul la birou când ai răcit. Interacțiunea cu cei din echipa ta îi expune riscului de a se îmbolnăvi, la rândul lor. Medicii recomandă tuturor persoanelor cu simptome de gripă și răceală să stea acasă și să-și administreze tratamentul adecvat.

Evită mersul la birou când ai răcit

Mersul la birou atunci când avem simptome de gripă și răceală trebuie evitat. Riscul răspândirii în rândul colegilor a virusurilor este ridicat. Este asemănător situațiilor în care copiii răciți ajung în colectivitate.

Medicii recomandă repausul pe toată perioada în care infecția respiratorie se manifestă. Dacă simptomele sunt reduse, administrarea de medicamente simptomatice, ce pot fi eliberate fără prescripție medicală, poate fi o obținute de tratament.

Dacă simptomatologia este zgomotoasă, atunci este cazul să cereți sfatul medicului pentru a benefica de un tratament adecvat. Nu este recomandat să administrăm medicamente fără o recomandare medicală.

„Adultul cu locul de muncă. Trebuie să mă duc la muncă pentru că șeful se supără. Doar că orice șef ar trebui să se gândească așa: are o echipă, dacă vine cel bolnav îi îmbolnăvește pe toți. Așa rămâne pentru șapte zile fără un om, dar nu cu toți angajații„ susține medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. dr Matei Balș”, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Prevenția prin vaccinare

Infecțiile respiratorii specifice sezonului rece, în special gripa, pot fi prevenite prin vaccinare. Vaccinul antigripal reduce semnificativ simptomatologia specifică bolii și riscurile apariției complicațiilor provocate de această boală.

Vaccinul se poate achiziționa din farmacii, pe baza unei rețete medicale pe care o eliberează medicul de familie. Nu vă faceți griji cu privire la administrare, pentru că inclusiv farmaciile au posibilitatea de a vă ajuta în aceste sens.