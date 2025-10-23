Examenul pentru Medicina de Urgență, se reia după scandalul contestațiilor

Ministerul Sănătății a anunțat faptul că se va relua examinarea pentru obținerea titlului de medic specialist în Medicină de Urgență. Instituția a luat această decizie după multele contestații prin care a fost reclamată slaba organizare a testării.

Candidații care au susținut examenul au contestat faptul că testarea a conținut subiecte neclare și că a început mult mai târziu decât ora programată.

Examenul s-a desfășurat la București și Târgu Mureș, ar fi trebuit să înceapă la ora 10,00, dar candidații au primit caietele cu testele grilă abia la ora 16,15.

„În ceea ce priveşte modul de elaborare a subiectelor de tip grilă, acestea nu au respectat un raport proporţional între complexitatea cerinţelor şi timpul alocat rezolvării. Itemii au inclus paragrafe extinse, dense şi încărcate de detalii, necesitând o analiză minuţioasă pentru a putea fi înţelese şi rezolvate în mod corect. În condiţiile în care durata totală a examenului a fost de 240 de minute, volumul mare de text a făcut imposibilă parcurgerea integrală şi analiza raţională a tuturor cerinţelor. Prin urmare, consider că principiul proporţionalităţii în evaluare a fost grav încălcat, comisia de elaborare a subiectelor neasigurând un raport rezonabil între dificultatea subiectelor şi timpul efectiv de rezolvare” reclamă unul dintre candidați.

Din cauza acestor probleme, Ministerul Sănătății a decis să reia procedura de examinare. Astfel, proba scrisă va fi susținută pe data de 28 octombrie, la ora 10,00.

„ Astfel de situaţii nu pot fi ignorate atunci când vorbim despre un examen care certifică pregătirea şi competenţa profesională a medicilor. Consider că fiecare candidat trebuie să beneficieze de condiţii egale şi de un proces de evaluare corect, riguros şi transparent. Reluarea probei scrise pentru specialitatea Medicină de Urgenţă este o măsură necesară pentru ca examenul să se desfăşoare conform standardelor pe care le impune un act de evaluare profesională” a transmis Alexandru Rogobete, ministrul Sănății, prin intermediul rețelor de socializare.

Datele arată că din cei 113 candidați care s-au înscris au reușit să promoveze această testare doar 2.