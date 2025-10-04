Experții în medicină, îngrijorați din cauza creșterii cazurilor de tuse convulsivă

Europa și America se confruntă cu o creștere alarmantă a cazurilor de tuse convulsivă. Experții susțin că numărul îmbolnăvirilor este atât de mare încât ar putea depăși cazuistica înregistrată înainte de pandemie.

La câțiva ani distanță de la scăderea cazurilor, generată de pandemia de COVID-19, această boală respiratorie extrem de contagioasă lovește din nou, iar medicii spun că nou-născuții reprezintă cel mai mare risc de a se îmbolnăvi.

În cazul adulților și copiilor de vârstă mare, tusea convulsivă poate persista preț de câteva luni. Dar în ceea ce-i privește pe copii mai mici de două luni, care nu pot fi încă vaccinați, această boală le poate amenința viața.

Centrul European pentru Prevenția și Controlul bolilor a raportat peste 25 mii de cazuri în țările din Uniunea Europeană.

„Simptomele tusei convulsive sunt diferite în cazul nou-născuților. Cel mai des întâlnite în cazul lor sunt apneea și respirația cu întreruperi” susține dr. Caitlin Li, medic specialist în boli infecțioase în cadrul Spitalului de Pediatrie din Chicago, potrivit Euronews.

O cauză posibilă care generează acest nou val de îmbolnăviri provocat de tuse convulsivă este lipsa măsurilor de protecție sanitară pe care le-am avut în pandemie. Pe toată perioada pandemiei de COVID-19, purtarea măștilor sanitare, distanțarea socială și închiderea școlilor au limitat răspândirea virusurilor respiratorii. Un aspect legat de prevenție este vaccinarea mamelor în timpul sarcinii. Anticorpii formați pot trece de la mamă la făt și oferii protecție viitorilor copii. Vaccinarea ar trebui realizată între săptămâna a 27-a și a 36-a de sarcină.