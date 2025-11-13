Fetiță de doi ani, în stop cardio-respirator într-un cabinet de stomatologie

Este anchetă la București, după ce o fetiță de doi ani și-a pierdut viața într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3. Copila a intrat în stop cardio-respirator și nu a răspuns la manevrele de resuscitare.

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secţia 10 Poliţie a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani” susțin reprezentanții Poliției Capitalei.

Cazul a fost preluat de Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă al Poliției Capitale, sub coordonare procurorului de caz al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.