Fonduri europene în valoare de 23 milioane de lei pentru modernizări la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj

Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca va beneficia 23 de milioane de lei, bani europeni, pentru modernizarea ambulatoriului de specialitate.

„Consiliul Județean Cluj și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au semnat contractul de finanțare pentru ‘Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, etapa 1’. Valoarea totală a proiectului finanțat prin Programul Sănătate este de 23.082.103,27 lei, cu TVA inclus”, potrivit administrației județene din Cluj,

Proiectul vizează construirea unei infrastructuri care să asigure optimizarea accesului, cu șanse egale, al populației eligibile la programe de screening și consultații preventive, precum și investigații complexe pentru un diagnostic precoce.

Lucrările privind construirea Centrului Integrat de Screening și Prevenție vizează extinderea pe verticală a corpului A cu o structură nouă care va avea legătură directă cu corpul B al Ambulatoriului Integrat.