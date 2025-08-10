Fonduri guvernamentale pentru construirea noului sediu al  Spitalului MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”

Printr-o Ordonanță de Urgență, Guvernul a aprobat asigurarea fondurilor necesare pentru lucrările de construire a noului sediu al Spitalului de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, unitate medicală aflată în grija Ministerului Afacerilor Interne.

Valoarea acestui proiect este de 2 miliarde de lei. O parte din cheltuieli sunt acoperite din fonduri PNRR, iar o altă parte va trebui suportată din bugetul național.

„Pentru acoperirea contribuției naționale de până la 40% din valoarea contractului, se alocă suma de 250 milioane lei din bugetul Ministerului Afacerilor Interne. Această sumă provine din excedentul generat de activitatea proprie a ministerului, respectiv confecționarea și valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare reflectorizante. Această soluție este necesară întrucât bugetul de stat poate acoperi, potrivit legislației în vigoare, doar 25% din contribuția națională, nu întreaga sumă necesară” susțin reprezentanții Guvernului României.

Construcția noului sediu al Spitalului MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” a fost semnat anul trecut, iar valoarea lucrărilor a fost stabilită la 2,04 miliarde de lei.