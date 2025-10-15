Formare profesională pentru medici în domeniul cancerelor musculo-scheletice

Peste 800 de medici din România vor beneficia de cursuri de formare profesională în domeniul cancerelor musculo-scheletice. Programele de formare profesională se vor desfășura în centrele universitare din țară în baza proiectul INEX, a cărui valoare este de 20 milioane de lei. Proiectul este coordonat de Spitalul Universitar de Urgență București.

„Prin proiectul INEX, România face un pas important spre o abordare modernă şi integrată a cancerelor musculo-scheletale – o patologie rară, dar cu impact major asupra vieţii pacienţilor. Este primul program naţional dedicat formării specialiştilor în acest domeniu complex, coordonat de Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi cofinanţat din fonduri europene prin Programul Sănătate 2021–2027” susțin reprezentanții Ministerului Sănătății.

Cursurile conțin informații teoretice și practice predate de specialiști din oncologie, radiologie, reumatologie şi anatomie patologică şi se vor desfășura la Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Iaşi, Constanţa, Oradea, Sibiu şi Braşov.

„ Fondurile europene contribuie direct la îmbunătăţirea performanţei spitalelor din România şi la dezvoltarea unei medicini bazate pe competenţă, colaborare şi responsabilitate. Omul sfinţeşte locul — şi vreau să felicit echipa Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti pentru profesionalism şi pentru proiectele care scriu istorie în sănătatea românească” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.