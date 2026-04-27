Fostul ministru al Muncii a anulat mii de certificate de handicap

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a semnat ordine de anulare pentru 87900 de certificate de handicap, după ce s-a descoperit că beneficiarii nu aveau dizabilități.

„Agenţia Naţională pentru Protecţia Persoanilor cu Dizabilităţi a realizat în această perioadă peste 72.000 de reevaluări care au dus la identificarea unui număr de 8.750 de certificate care nu trebuiau să fie acordate şi pentru care s-a decis neîncadrarea în grad de handicap” a explicat fostul ministru al Muncii.

Controalele nu au tăiat doar ajutoare, ci au și reglat situația persoanelor subevaluate de comisii. Peste 11.000 de oameni au obținut o încadrare nouă, care corespunde gravității bolilor de care suferă. Aceștia vor primi de acum înainte beneficii mai mari de la statul român.

„Pentru că obiectivul nostru nu a fost doar lupta cu frauda, ci şi justiţia socială, peste 11.000 de persoane care trebuiau să aibă, conform realităţilor medicale, un grad de încadrare superior, au primit acest grad de încadrare”, a adăugat fostul ministru.