Fumatul și diabetul, factori de risc în cazul unei boli grave de inimă

Boala arterială periferică are ca principali factori de risc fumatul și diabetul zaharat, spun specialiștii.

„Practic, vorbim despre sistemul vascular arterial care dezvoltă, în special la pacienţii la risc cardio-vascular înalt şi foarte înalt, dezvoltă aceste îngustări, aceste plăci de aterom care cresc progresiv până ajung la un prag critic, când practic fluxul de sânge, respectiv oxigenul care circulă la nivel sanguin se reduce semnificativ până când apar simptomele. Practic, vorbim despre pacienţi fragili, aflaţi la risc cardio-vascular foarte înalt, de obicei pacienţi fumători sau diabetici, boala arterială periferică este cunoscută ca fiind boala fumătorului, ca să spun aşa” a explicat dr. Gabriel Crâșmariu, medic specialist cardiologie Intervențională în cadrul Ponderas Academic Hospital.

El a explicat că alţi factori de risc sunt hipertensiunea arterială, colesterolul crescut, însă boala poate apărea şi în unele afecţiuni hematologice sau unele boli autoimune.