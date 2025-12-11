Stilul de viață pe care-l avem joacă un rol semnificativ în apariția aterosclerozei. Pe lista factorilor de risc sunt trecuți și fumatul și stresul.

Ateroscleroza reprezintă acea afecțoiune care apare în urma blocării vaselor de sânge cu plăci de aterom. Factorii care o determină sunt multiplii.

Fumatul și stresul, principali factori de risc

Fumatul și stresul sunt factori de risc semnificativi pentru multe afecțiuni. Cei doi factori de risc provoacă și aterocleroză. Substanțele chimice din țigări se depun de pe vasele de sânge și blochează arterele.

„Fumatul, este cel mai mare inamic al aterosclerozei. De asemenea și factori precum stresul, lipsa de odihnă pot genera această boală” susține dr. Irina Gafton, medic specialist cardiolog – Clinicile TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

La fel de importantă este și mișcare. Cu cât ne mișcăm mai mult, cu atât avem grijă de inimă și vasele de sânge. Medicii atrag atenția cu privire la faptul că sedentarismul este un factor de risc pentru ateroscleroză.

„Sedentarismul și lipsa de mișcare sunt factori de risc. Fără mișcare, vasele de sânge nu se pot curăța așa cum trebuie și substanțele toxice se depun pe interior, blocând astfel circulația sângelui” mai spune dr. Irina Gafton, medic specialist cardiolog – Clinicile TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Bolile care provoacă ateroscleroză

Specialiștii atrag atenția cu privire la faptul că există anumite afecțiuni care pot provoca ateroscleroză.

„Prediabetul sau diabetul, trigliceridele mari. De asemenea, obezitatea, mai ales cea abdominală” mai spune dr. Irina Gafton, medic specialist cardiolog – Clinicile TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Adoptarea unui stil de viață sănătos și renunțarea la alimentele nesănătoase reprezintă pași importanți în prevenția acestei boli.